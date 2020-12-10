السعودية اليوم / نجاح عملية جراحية نوعية لمريض يعاني من تجمع دموي كبير في قاع البطن



حفر الباطن 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

تمكّن بفضل الله الفريق الطبي في قسم الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم في مستشفى حفر الباطن المركزي من التعامل بنجاح مع حالة مريض يعاني من تجمع دموي في الحوض وتسربه داخل تجويف البطن مما قد يسبب له مضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة استمرت ما يقارب الساعتين جرى خلالها تنظيف مكان التجمع الدموي وإيقاف النزيف من خلال المنظار الجراحي دون الحاجة لفتح بطن المريض، وقد تماثل للشفاء ولله الحمد وغادر المستشفى بصحة جيدة .

// انتهى //

18:49ت م

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