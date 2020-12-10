السعودية اليوم / الجامعة العربية تناقش بالتعاون مع اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سياسات التعافي من فيروس كورونا



القاهرة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

نظمت جامعة الدول العربية اليوم بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "السبيل إلى التعافي من فيروس "كوفيد – 19": التحديات والفرص في المنطقة العربية"، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبمشاركة مجموعة من الخبراء من مختلف أنحاء المنطقة.

وعدّت مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية وزير مفوض رحاب عز الدين في كلمتها خلال المائدة المستديرة، الاجتماعات الثلاثية التي تعقد بين الجامعة العربية واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرصة سانحة وآلية مناسبة لتحقيق التعافي السريع من جائحة

بدورها، قالت المدير بالإنابة للمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في المنطقة العربية سارة بول، إن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الأطراف المعنية المحلية والإقليمية لتحويل المقترحات والأفكار إلى إجراءاتٍ محددة وملموسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.

من جانبه، أكد نائب رئيس بعثة سفارة اليابان بالقاهرة كينيشيرو ماتسوباياشي، في كلمته أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها وتعاونها مع الدول العربية لبناء عالم أفضل وأكثر مرونة ما بعد "كورونا" والحفاظ على السلام والازدهار في المستقبل المشترك.

// انتهى //

18:08ت م

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القاهرة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسنظمت جامعة الدول العربية اليوم بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "السبيل إلى التعافي من فيروس "كوفيد – 19": التحديات والفرص في المنطقة العربية"، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبمشاركة مجموعة من الخبراء من مختلف أنحاء المنطقة.وعدّت مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية وزير مفوض رحاب عز الدين في كلمتها خلال المائدة المستديرة، الاجتماعات الثلاثية التي تعقد بين الجامعة العربية واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرصة سانحة وآلية مناسبة لتحقيق التعافي السريع من جائحة كورونا المستجد، كما تهدف لتحقيق الأمن وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.بدورها، قالت المدير بالإنابة للمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في المنطقة العربية سارة بول، إن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الأطراف المعنية المحلية والإقليمية لتحويل المقترحات والأفكار إلى إجراءاتٍ محددة وملموسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.من جانبه، أكد نائب رئيس بعثة سفارة اليابان بالقاهرة كينيشيرو ماتسوباياشي، في كلمته أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها وتعاونها مع الدول العربية لبناء عالم أفضل وأكثر مرونة ما بعد "كورونا" والحفاظ على السلام والازدهار في المستقبل المشترك.// انتهى //18:08ت م0118

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة العربية تناقش بالتعاون مع اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سياسات التعافي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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