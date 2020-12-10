السعودية اليوم / العراق يسجل 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1380 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12526 , فيما تم تسجيل2121 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 501967 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56760, منهم 218 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:04ت م

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بغداد 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 571253 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12526 , فيما تم تسجيل2121 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 501967 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56760, منهم 218 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:04ت م0103

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