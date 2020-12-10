السعودية | وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 6:30 مساءً, 10 ديسمبر 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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