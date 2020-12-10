شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي : نرفض استخدام "حقوق الإنسان" كذريعة للتدخل في الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أكد البرلمان العربي أن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية هي مسألة وطنية داخلية، مشدداً على رفضه التام استخدامها كذريعة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي اليوم خلال اجتماع خاص للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان خصصته للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك بمشاركة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.

ودعا البرلمان العربي إلى تضافر الجهود العربية والدولية من أجل إعمال وترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين ويحاصر العنصرية والطائفية والفكر المتطرف.

كما طالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية بإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم وتوفير الحماية اللازمة والضرورية لهم.

وشدد البرلمان العربي على أنه يولي أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث أقر مبادرته تحت مسمى (العقد العربي لحقوق الإنسان 2020 – 2030) الذي أقره في جلسة يونيو الماضي، تأكيداً للدور المهم والفعال للبرلمان العربي في دعم حقوق الإنسان خلال السنوات العشر المقبلة.