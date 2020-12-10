شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يعلن المبادئ في قضايا الأوراق التجارية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التجارة ماجد القصبي أنه لتطوير منظومة عمل الأوراق التجارية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزًا للوعي ونشر الثقافة القانونية، استخلصنا المبادئ في قضايا الأوراق التجارية.

وأوضح أن وزارة التجارة تولي اهتماما بالغًا بمنظومة عمل الأوراق التجارية بما في ذلك تنظيماتها، وممارساتها المتنوعة في النشاط التجاري وقطاع األعمال، والفصل في منازعاتها؛ لما لها من دور كبير في استقرار االئتمان التجاري، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايته، وذلك انطلاقا من مهام الوزارة واختصاصاتها في تحسين البيئة التجارية لمجتمع الأعمال، وتوفير الظروف والضمانات الازمة لذلك.