شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يعلن المبادئ في قضايا الأوراق التجارية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن وزارة التجارة تولي اهتماما بالغًا بمنظومة عمل الأوراق التجارية بما في ذلك تنظيماتها، وممارساتها المتنوعة في النشاط التجاري وقطاع األعمال، والفصل في منازعاتها؛ لما لها من دور كبير في استقرار االئتمان التجاري، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايته، وذلك انطلاقا من مهام الوزارة واختصاصاتها في تحسين البيئة التجارية لمجتمع الأعمال، وتوفير الظروف والضمانات الازمة لذلك.
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