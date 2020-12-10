شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث التعاون مع مدير عام بالخارجية الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية السفير فيليب إيريرا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.