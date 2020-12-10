هل عدم الإحساس بالشم يعني كورونا ؟

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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من العلامات والأعراض التي رصدت في إصابات كورونا هي فقدان حاسة الشم، ولكن يظل السؤال: هل كل من يشكو من فقدان أو عدم الإحساس بالشم في هذه الفترة يعني أنه تعرض لفيروس كورونا حتى لو لم تظهر الأعراض الأخرى.

أسباب نادرة جدًا:

وقال أستاذ واستشاري الأنف والأذن والحنجرة البروفيسور طارق صالح جمال لـ”متابعات الخليج 365“: إن فقدان حاسة الشم لها أسباب عديدة منها النادر جدًا وهو الولادة مع عطب في عصب الشم، وبعدها يأتي الإصابات الالتهابية لعصب الشم بفيروسات شديدة ومنها فيروس الكورونا، أو الإصابات المباشرة بكسر في عظام الجمجمة مع إصابة عصب الشم بقطع أو ضغط حسب قوة الإصابة والكسر.

شم الروائح الغريبة:

وتابع أن: “الحالة النفسية قد يكون لها دور في فقد الشم أو شم روائح سيئة أو غريبة، علمًا بأن الكثير ممن أصيب بكورونا لم يفقدوا حاسة الشم فليس بالضرورة فقد حاسة الشم مع الكورونا.

الشيخوخة تضعف الشم:

وأضاف أن الشيخوخة تضعف حاسة الشم، كما يحدث مع أعصاب البصر والسمع.

