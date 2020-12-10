المدفع: تقلبات في الطقس خلال ديسمبر

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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أوضح كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد المدفع، أن شهر ديسمبر يعتبر من الشهور التي تشهد تقلبات في الطقس لأنه يجمع بين فصلي الخريف والشتاء حيث تعتبر هذه الفترة فترة مطيرة على المملكة، وهي ما يطلق عليها بالأمطار الخريفية.

الكتل الهوائية الباردة

وقال المدفع في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن هذه الفترة من العام تشهد موجات من التقلبات الجوية نتيجة مرور المنخفضات الجوية ذات الكتل الهوائية الباردة النشطة على المملكة من شمال البحر المتوسط، ويمكن ملاحظتها عبر خرائط الضغط الجوية لطبقات الجو العليا (500 – 700 مليبار) أو عبر صور الأقمار الصناعية، بينما تنشط الرياح الجنوبية القادمة من البحر الأحمر وعند نقطة الالتقاء بينهما إذ يتكثف بخار الماء مكونًا السحب الرعدية الممطرة.

عدم استقرار الطقس

ولفت المدفع إلى أن المخرجات من النماذج العددية تشير إلى حدوث عدم استقرار في الطقس بتحول الرياح السطحية إلى جنوبية – جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 25 عقدة ما يقارب 50 كم/س على المنطقة الغربية تبدأ مساء الأحد القادم ١٣ ديسمبر الجاري، وتتكون من خلالها السحب الرعدية الممطرة، كما تشير أيضًا إلى احتمالية هطول أمطار رعدية على مدينة جدة من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء تكون في المجمل بين خفيفة إلى متوسطة.

4 فصول جوية

وخلص إلى القول ” السنة الميلادية تتكون من 4 فصول جوية ثابتة وهي:

– فصل الشتاء (ديسمبر – يناير – فبراير).

– فصل الربيع (مارس – أبريل – مايو).

– فصل الصيف (يونيو – يوليو – أغسطس).

– فصل الخريف (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر).

