تحديث WhatsApp الجديد ينافس أمازون

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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بعد أن أصبح WhatsApp أحد أشهر منصات الرسائل الفورية والدردشة في العالم، يتطلع التطبيق إلى فرض نفسه في مجال التسوق وهو في سبيل ذلك يستعد لمواجهة العمالقة من أمثال تطبيق أمازون.

وأطلق واتساب مؤخرًا زر التسوق shopping button في الهند عن طريق استبدال زر المكالمات الصوتية، كما حصل أيضًا على إذن الجهات المختصة لتقديم خدمة المدفوعات الرقمية، وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تحديث WhatsApp الجديد.

6 معلومات عن تحديث WhatsApp الجديد

1- عربات التسوق

قدم WhatsApp عربات التسوق carts لإضافة منتجاتك المفضلة فيها حتى اتخاذ قرار الشراء وهو أمر متعارف عليه في منصات التجارة الإلكترونية، وبذلك يقوم التطبيق بتوسيع ميزة التسوق عليه ببطء.

2- طلب عناصر متعددة في مرة واحدة

سيسمح واتساب للمستخدمين بطلب عناصر متعددة دفعة واحدة باستخدام عربات التسوق، كما يمكنك تصفح كتالوج وتحديد منتجات متعددة وإرسال الطلب كرسالة واحدة إلى الشركة.

وسيسهل ذلك على الشركات تتبع استفسارات الطلبات وإدارة الطلبات من العملاء ومتابعة المبيعات.

3- أيقونة التسوق

افتح تطبيق واتساب، انتقل إلى الدردشة أو ملف تعريف العمل الخاص بالنشاط التجاري الذي ترغب في الطلب منه، ثم اضغط على أيقونة زر التسوق المدرجة بجوار أسمائهم للوصول إلى الكتالوج الخاص بهم، وبمجرد فتح الكتالوج، تصفح المنتجات التي تريد طلبها.

4- الدردشة مع صاحب العمل أثناء التسوق

يمكنك الدردشة مع صاحب العمل أثناء التسوق عندما تزور كتالوج الأعمال على واتساب، ويمكنك استخدام Message Buisness لبدء محادثة أو استخدام زر إضافة إلى عربة التسوق إذا كنت مستعدًا لتقديم طلب مع الشركة حول منتج تشاهده.

5- خاصية إضافة إلى عربة التسوق

إذا كنت ترغب في طلب شيء ما بعد رؤية الكتالوجات، يمكنك النقر فوق إضافة إلى عربة التسوق، ثم يمكنك العودة ببساطة إلى الكتالوج لمتابعة التسوق أو النقر لعرض عربة التسوق الخاصة بك، وبالطبع يمكنك إضافة عناصر متعددة إلى سلة التسوق الخاصة بك.

6- تأكيد الطلب بإبلاغ البائع

لا يتم تأكيد طلب الشراء على واتساب إلا بعد إبلاغ البائع عن طريق المراسلة، فبمجرد ملء عربة التسوق الخاصة بك والانتهاء من التسوق، أرسل سلة التسوق الخاصة بك إلى الشركة لتقديم طلبك، ولا يعتبر طلبك نهائيًا حتى يتم تأكيده من قبل البائع.