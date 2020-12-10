شكوى مواطن تقود لإعادة فتح أحد الشوارع في عسير

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بعد أن تقدّم مواطن بطلبٍ لأمين منطقة عسير، بفتح أحد الطرق بحي النميص في أبها، وقدّم معطياته للموقع، وبعد شخوص أمين المنطقة ومدير الرقابة على الموقع وتحديده، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتنفيذ الإجراءات النظامية لفتح الشارع واعتماد المعطيات التي قدمها متابعات الخليج 365.

وفي السياق ذاته، أنهت أمانة عسير أعمال فتح الطريق وإزالة المُخلفات التي تعيق الحركة وأصبح جاهزًا بعد اكتمال أعمال التجهيز والتأهيل واستكمال أعمال السفلتة والإنارة والأرصفة ضمن خطة الأمانة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة.

الجدير بالذكر، أن شكوى متابعات الخليج 365 لاقت ترحيبًا من الأمانة، حيث إن متابعات الخليج 365 قدم مسوغاته المنطقية بحكم أنه من سكان الحي، وبعد معاينة الموقع من قبل أمين عسير، وباستعراض جميع المخططات المعتمدة للحي، اتضح أنه شارع معتمد نافذ تم تغير مناسيبه وأُغلق ببعض العوائق الترابية، حيث وجه أمين المنطقة بإزالة جميع المعوقات التي تمنع فتح الشارع مع سرعة سفلتة ذلك الشارع بأحسن صورة نموذجية، موضحًا أن الأمانة تسعى دائما لخدمة متابعات الخليج 365 وتقديم أفضل الخدمات البلدية الممكنة، موجها الجميع بالتواصل وإبداء الملاحظات عبر ٩٤٠ وستلقى ملاحظاتهم في الأمانة كل ترحيب وعمل.

