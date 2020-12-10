شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: لم نعلن أي ضوابط رسمية حول التخييم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، أن الوزارة لم تعلن أية ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمي الشتاء والربيع لهذا العام.

وأشار المسيند إلى أن هناك لجانا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة، سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة، وفي حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سيتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.