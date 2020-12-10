شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: المنتجات في السعودية خالية من مشتقات الخنزير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تشدد الهيئة العامة للغذاء والدواء باستمرار على مأمونية وسلامة الأغذية والمكملات الغذائية والفيتامينات التي يتم إدخالها وتسويقها في السوق السعودي، وذلك ضمن دورها في تعزيز ثقة المستهلك، وحماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة.

وخلال الفترة الماضية، دأبت «الغذاء والدواء» على التفاعل مع ردود واستفسارات المستهلكين، وخصوصا التي تتمحور حول المنتجات الغذائية ومكوناتها والعناصر الداخلة في تصنيعها، وتحديدا ما أشيع عن بعضها مثل الجيلاتين في الفيتامينات (حبوب/أقراص) وخصوصا التي تأتي على هيئة جلي، أو أي منتج يحتوي على الرمز (E) وأنه يجب تجنبها لاحتوائها على دهن الخنزير، إذ فندت هيئة الغذاء والدواء هذه الشائعات، مؤكدة أن من شروط تسجيل أي مستحضر خلوه من مشتقات الخنزير.

وأعلنت الهيئة أنها لا تسمح بدخول المنتجات التي تحتوي على مشتقات الخنزير، وأن جميع المنتجات والمستحضرات المسجلة والمسوقة في السعودية خالية من مشتقات الخنزير.

ودعت «الغذاء والدواء» إلى الإبلاغ في حال وجود مخالفة، عبر تطبيق «طمني» للأجهزة الذكية، أو بالتواصل عبر مركز الاتصال الموحد 19999.