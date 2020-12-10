شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القريات»: نتابع مخالفات الإجراءات الوقائية في «السناب» و«التواصل الاجتماعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت «صحة القريات» اعتماد آلية متابعة ورصد السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تطبيق «سناب شات»، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت «صحة القريات» في بيان صحفي (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه)، المراقبة والمتابعة اليومية لكل ما ينشر في خرائط «سناب شات» من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتجمعات، عطفا على متابعة حسابات المؤثرين والمشاهير في المحافظة وقراها، مع توثيق لأي شخص لا يلتزم بتغطية الفم والأنف وبالتباعد الاجتماعي والجسدي، ورصد مظاهر الاكتظاظ والتزاحم.

وأوضحت «صحة القريات» أنه سيتم تحديد نوع ومكان المخالفة، ثم رفع المخالفات مباشرةً مع مواقعها، حيث ستكون متابعة المخالفات في المولات والأماكن العامة والحدائق والمساجد والمستشفيات والمناسبات، وسيتم فرزها وإرسالها إلى «الصحة» ثم إرسالها إلى «الأمن والسلامة» ثم متابعة موضوع تصعيدها إلى مقام الإمارة.

وأهابت «صحة القريات» بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية تحقيقًا للمصلحة العامة.