بالصور.. إتلاف 113 كجم من مشتقات التبغ في نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): تمكنت فرق مكافحة التبغ فـي ‎نجران، من إتلاف 113 كيلو جرام من مواد التبغ المخالفة. تمكنت فرق مكافحة التبغ فـي ‎نجران، من إتلاف 113 كيلو جرام من مواد التبغ المخالفة. ورصدت فرق مكافحة التبغ فـي ‎نجران 5 مخالفات على منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها. وكانت فرق مكافحة التبغ في نجران أتلفت 580 كيلو جرام من مواد التبغ المخالفة وقامت برصد 12 مخالفة على منشآت تجارية كانت تسمح بالتدخين داخل أروقتها وذلك خلال الجولات التي تقوم بها فرق مكافحة التبغ.

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