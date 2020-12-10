شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة القبر الموجود في أحد شوارع بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أظهر مقطع فيديو صخرة جوار سور في أحد شوارع مدينة بريدة، مدون عليها اسم لشخص متوفى وتاريخ وفاته، الأمر الذي أثار جدلا واسعاً حول حقيقته.

ومن جانبه، أوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أنه بعد الوقوف على الموقع، اتضح أن الشاخص المشار إليه في الفيديو عبارة عن شاخص منفذ من مجهول، ومهمل في أحد شوارع المدينة، وفقا للزميلة " عكاظ ".

وتبين أنه ليس في موقع قبر فعلي، وتم رفعه من الموقع، وأن المتوفى المدونة بياناته على الشاخص دُفِنَ في مقبرة الموطأ بمدينة بريدة.