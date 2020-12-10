الحالة المطرية تبدأ الأسبوع القادم.. «والأرصاد» توضح المستجدات

تتأثر بها 9 مناطق

أوضح المركز الوطني للأرصاد آخر مستجدات الحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. وذكر المركز، عبر تويتر، أن آخر مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد، تشير إلى احتمال تأثير الحالة المطرية على مناطق «تبوك – المدينة المنورة – مكة المكرمة (تشمل أجزاءها الساحلية)». وكذلك تؤثر الحالة المطرية على أجزاء من مناطق «حائل – الجوف – الحدود الشمالية – القصيم – الرياض – الشرقية». اقرأ أيضًا: تنبيهات الأرصاد: ضباب وسحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح السطحية على بعض مناطق المملكة

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