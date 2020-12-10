بالفيديو.. رئيس الغذاء والدواء: 3 معايير تحققت في لقاح «فايزر–بيونتيك»

قال رئيس هيئة الغذاء والدواء د. هشام الجضعي، إن الجهات الصحية بالمملكة سوف تتمكن من استيراد لقاح (فايزر–بيونتيك) واستخدامه؛ وذلك عقب موافقة الهيئة المشروطة عليه.

وأضاف رئيس الغداء والدواء لقناة «الإخبارية» أن الهيئة سارعت بمواكبة أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها، واتخذت العديد من الإجراءات، ومنها التواصل المباشر مع الشركات التي تعكف على إنتاج اللقاح.

وأشار إلى أن موافقة الهيئة المشروطة على لقاح فايزر اعتمدت على ثلاثة أمور؛ هي: التحقق من الفاعلية، والسلامة، والجودة.

وأضاف الجضعي أن عمليات المراجعة شملت تقييم فاعلية اللقاح وسلامته من خلال التجارب السريرية، والتحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج.

وكذلك التحقق من مراحل التصنيع، والتزام المصنع بمعايير الجودة المعتمدة دوليًّا، كما تم عقد اجتماعات مع مسؤولي الشركة والحصول منهم على إجابات حول اللقاح.

وقال الجضعي إن تسجيل اللقاح هو خطوة أولى تتبعها عدة خطوات لضمان سلامة وجودة اللقاح، وستقوم الهيئة بفحص الشحنات والتواصل مع الجهات الصحية المعنية لدراسة وتقييم أي أعراض جانبية قد تصاحب هذه اللقاحات، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تقييم لقاحات أخرى تستوفي معايير الجودة والسلامة.

فيديو | تصريح رئيس هيئة الغذاء والدواء د. هشام الجضعي عن فسح لقاح "فايزر-بيونتيك" في #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/r1UohC6QZa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2020

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