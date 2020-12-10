أخبار السعودية اليوم.. استيفاء ترتيبات اتفاق الرياض حول اليمن.. و«الداخلية» تنفِّذ الحد في قاتلي «الغصن» بالقصيم

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة اليمنية المشكلة وفقًا لاتفاق الرياض، فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع. وأكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية.. وإلى التفاصيل:

التحالف: استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض باليمن.. اليوم

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، اعتبارًا من اليوم.

وأكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء «الانتقالي».

اتفاق الرياض.. تفاصيل الترتيبات العسكرية والحكومية الجديدة باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة اليمنية المشكلة وفقًا لاتفاق الرياض، فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

وذكر التحالف –وفقًا لقناة الإخباري–- أنه تم استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض اعتبارًا من اليوم الخميس، مشيرًا إلى توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء «الانتقالي».

«الخطوط السعودية» تحدِّد كمية مياه زمزم المسموح بها على الطائرة

كشفت الخطوط السعودية، عن الكمية المسموح حملها من مياه زمزم على الطائرة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يُسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة 5 لترات. وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه».

حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال.. 79% حصلوا على الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه تم إيداع (1.8) مليار ريال لـ(10.7) مليون مستفيد، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن للدفعة الـ37 (شهر ديسمبر).

وذكر البرنامج، عبر تويتر، أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت (18) مليون ريال، وأن (79%) من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

«ساما» يصدر الصيغتين النموذجيتين لفتح حساب بنكي جارٍ

أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» الصيغتين النموذجيتين لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين؛ حيث يأتي ذلك انطلاقًا من جهود «ساما» الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية، وضمان الحقوق ورفع مستوى جودة الاتفاقيات المبرمة مع العملاء بهدف إيجاد أحكام وشروط واضحة تحقق عدالة التعاملات.

زوجته السورية وشريكها.. الداخلية تنفِّذ الحد في قاتلي «الغصن» بالقصيم

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل حدًّا في جانيين بمدينة بريدة بالقصيم، بعدما أقدم المدعو صاردار عبدالله الموسى (سوري الجنسية)، بمشاركة مساعدته المدعوة فادية بنت حسن بن توفيق القلاع (سعودية الجنسية)، على قتل إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن (سعودي الجنسية) زوج الجانية.

«التأمينات»: 3 حالات تؤدي إلى معاقبة المستفيد بسبب البيانات المغلوطة

أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك 3 حالات يُعاقَب عليها في حالة تقديم بيانات غير صحيحة، وهي:

– إذا قدَّم الشخص متعمدًا بيانات غير صحيحة قاصدًا إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد عن (2000) ريال وتتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة.

– إذا قدم الشخص متعمدًا بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق، بالإضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات

– في نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوالًا كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

«التأمينات الاجتماعية» تتيح طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية عن طريق تطبيق تأميناتي.

وأشار الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر» إلى أن التطبيق يتيح طباعة شهادة التزام تحويل مستحقات، وشهادة مفصلة بمقدار المعاش، بالإضافة إلى شهادة بمقدار إجمالي المعاش (عربي – إنجليزي).

«الموارد البشرية» تجدِّد التذكير بآلية نقل العامل دون موافقة صاحب العمل

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بآلية نقل العامل دون موافقة صاحب العمل؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر» موضحًا: «يمكن نقل عامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل الحالي إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، أو وفقًا لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة التنفيذية».

«الحصيني» يتوقَّع أجواء إجازة نهاية الأسبوع.. ويوجِّه نصيحة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس حتى السبت)، مشيرًا إلى أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا.

وقال الحصيني، عبر تويتر، «اكشتوا واحتاطوا.. الأماكن المفتوحة ملابس شتوية ثقيلة في الرياض والقصيم ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية الشرقية والمدينة شتوي متوسط ليلًا».

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