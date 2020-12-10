السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُصرّف أكثر من 96 ألف م3 من مياه الأمطار بالجبيل



الدمام 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

بلغت كمية الأمطار التي صَرّفتها أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الجبيل خلال الموجة المطرية الأخيرة، 96 ألفاً و 240 متراً مكعباً إلى مياه الخليج العربي، عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات المخصصة، وذلك ضمن خطة محددة وضعتها الأمانة لاستقبال موسم الأمطار للعام الحالي.

وأكدت الأمانة، أنه تم تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة، عبر تشغيل 4 محطات تصريف مياه الأمطار في المحافظة، إضافة إلى الفرق الميدانية التي تعاملت مع تجمعات مياه الأمطار بشكل سريع، والجولات الميدانية للتأكد من تطبيق الخطة.

وأشارت إلى أنها تمكنت من معالجة أكثر من ٣٠٠ بلاغ تم تلقيها من خلال مركز 940 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يتعلق بتجمعات مائية، ووفرت الإمكانيات والطاقات لإنهاء مشاكل تصريف مياه الأمطار، تفادياً لوقوع أي حوادث مرورية أو مشاكل في حركة السير .

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16:41ت م

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