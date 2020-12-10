السعودية اليوم / السودان تسجل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان 384 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، الى ارتفاع إجمالي الحالات في السودان منذ انتشار الجائحة الى 20468، متضمنة 1319 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 11673 حالة.

// انتهى //

16:16ت م

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الخرطوم 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و12 وفاة جديدة وتعافي 160 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، الى ارتفاع إجمالي الحالات في السودان منذ انتشار الجائحة الى 20468، متضمنة 1319 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 11673 حالة.// انتهى //16:16ت م0093

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