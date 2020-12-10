السعودية اليوم / وزير العدل ومحافظ هيئة عقارات الدولة يستعرضان تصاميم مباني مجمعات المحاكم



الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

استعرض معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، التصاميم المرشحة لإنشاء مجمعات محاكم وزارة العدل في الرياض وجدة ومكة المكرمة.

وأكد معالي وزير العدل في كلمته بهذه المناسبة أن المملكة العربية

وقال معاليه : إنه من ضمن الدعم الكريم الذي تلقاه الجهات الحكومية لمساندتها في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين وتحسين تجربتهم، يأتي التحول من المباني المستأجرة وغير المهيأة إلى مقرات حكومية بتصاميم حديثة وعالمية ومواقع إستراتيجية تواكب التطور الشمولي للمملكة؛ ليستفاد من عقارات الدولة بالشكل الأمثل والتي تسهم في ترشيد الإنفاق، بكل شفافية وحوكمة ومنافسة تصب في خدمة الصالح العام.

من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة عقارات الدولة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير الاحتياجات الحكومية برؤية متقدمة وعصرية؛ تحقق أهداف الهيئة في رفع الإنتاجية والترشيد والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي بما يتفق ورؤية المملكة 2030.

ونوه معاليه بالتعاون الكبير والمستمر بين الهيئة ووزارة العدل، الذي يشكل شراكة نموذجية تجسد التعاون الجاري بين مختلف أطراف المنظومة الحكومية.

// انتهى //

16:01ت م

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الرياض 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واساستعرض معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، التصاميم المرشحة لإنشاء مجمعات محاكم وزارة العدل في الرياض وجدة ومكة المكرمة.وأكد معالي وزير العدل في كلمته بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد تشهد تطورات كبيرة على جميع الأصعدة وشتى المجالات ضمن رؤيتها الطموحة وبتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله -.وقال معاليه : إنه من ضمن الدعم الكريم الذي تلقاه الجهات الحكومية لمساندتها في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين وتحسين تجربتهم، يأتي التحول من المباني المستأجرة وغير المهيأة إلى مقرات حكومية بتصاميم حديثة وعالمية ومواقع إستراتيجية تواكب التطور الشمولي للمملكة؛ ليستفاد من عقارات الدولة بالشكل الأمثل والتي تسهم في ترشيد الإنفاق، بكل شفافية وحوكمة ومنافسة تصب في خدمة الصالح العام.من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة عقارات الدولة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير الاحتياجات الحكومية برؤية متقدمة وعصرية؛ تحقق أهداف الهيئة في رفع الإنتاجية والترشيد والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي بما يتفق ورؤية المملكة 2030.ونوه معاليه بالتعاون الكبير والمستمر بين الهيئة ووزارة العدل، الذي يشكل شراكة نموذجية تجسد التعاون الجاري بين مختلف أطراف المنظومة الحكومية.// انتهى //16:01ت م0086

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