شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي : نهج المملكة في تمكين المرأة نموذجًا متفردًا والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التابعة للبرلمان العربي اليوم اجتماعها برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة اللجنة استعدادًا لانطلاق الجلسة العامة الثانية للبرلمان يوم السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة مستورة الشمري في تصريحات لها عقب الاجتماع أن خطة عمل اللجنة للمدة المقبلة تتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة وتقديم عدد من القوانين الاسترشادية العربية منها (الأسرة العربية، ومكافحة الأمية في العالم العربي).

وتقدمت الدكتورة مستورة الشمري بخالصِ الشكرِ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، على استضافة اجتماع البرلمان العربي مع وزراء التعليم العرب لمناقشة وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي بتاريخ 23 سبتمبر الماضي.

وثمنت جهود المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه بالتعليم، ووضعها تطوير وتحديث التعليم في قمة أولوياتها، إدراكاً منها بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، وهو إحدى الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي، وحجر الأساس لتنشئة جيلٍ عربي واعٍ ومستنير.

وأشارت الشمري إلى أن نهج المملكة في تمكين المرأة يجسد نموذجًا متفردًا يحتذى به على مستوى العالم، كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع، فالمرأة السعودية شريكة في مسيرة التنمية ومربية لأجيال المستقبل، وتعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة الطموحة التي ينتهجها سمو ولي العهد لاستشراف المستقبل.