شكرا لقرائتكم خبر عن فنان العرب يتألق ويشدو بروائعه في لقاء "ضيف بدر" والان نبدء بالتفاصيل
وتحدث محمد عبده خلال اللقاء عن مواقف من مسيرته الفنية، حيث ذكر بأن أغنيته "كل ما نسنس" اشتهرت بشكل واسع قبل أن تطرح في الأسواق وذلك بعد أن تسربت نسخة اللحن، مشيراً إلى أنه اخذ نص كلماتها التي صاغها الأمير الشاعر خالد الفيصل خلال الإعداد لحفل افتتاح إحدى مهرجانات الجنادرية، وبقي بين طيات أوراقه لفترة من الزمن ليراها خلال تواجده في أمريكا، فيقوم بتلحينها وإرسال نسخة من اللحن إلى المملكة، وهو ما جعلها تتسرب وتشتهر قبل نزولها في الأسواق بشكل رسمي.
وذكر محمد عبده بأن المايسترو السعودي أحمد سليمان الذي كان يقود الفرقة الموسيقية للإذاعة والتلفزيون علّق على لحن أغنية "لو وفيت وجيت يوم زرتني" بأنه مقتبس من إحدى الأغاني، إلا أنه أوضح حينها بأن الموشحات الأندلسية متاحة للجميع بحكم أقدميتها، وأكد له بأنه سيقوم بتطويرها وتقديمها بطريقة تناسب الوقت الذي طرحت فيه، فكان تعليق المايسترو: "أنت تطور من نفسك باكراً".
وعلى الرغم من أن الوقت المحدد للأمسية ساعة واحدة إلا أن فنان العرب زاد الوقت إلى أكثر من ذلك استجابة لطلبات المتابعين الذين وصلوا إلى عشرات الآلاف، ليشدو بالعديد من روائعه، ومنها: "حدثينا يا روابي نجد"، و"تجنى علي"، و"الرسايل"، و"انا وخلي"، و"اختلفنا"، و"ليلة خميس"، واختتم اللقاء بأغنية "يا من يراعيني". كما كانت له لفتة مميزة تجاه الشاعر الكبير الراحل محمد الثبيتي حين غنى له قصيدة "بوابة الريح".
يذكر بأن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الأمسيات الأسبوعية التي يستضيف فيها سمو وزير الثقافة نجوم الثقافة والفن السعوديين عبر منصته الشخصية على موقع "انستغرام" تحت مسمى "ضيف بدر"، وذلك لإتاحة المجال للجماهير للتواصل مع مبدعي الوطن المميزين في مجالات ثقافية وفنية مختلفة.
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