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الحصيني عن حالة الطقس نهاية الأسبوع : “اكشتوا واحتاطوا”
متابعات الخليج 365 - الرياض
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توقع خبير الطقس، عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني أن تكون حالة الطقس في نهاية الأسبوع مستقرة على العديد من المناطق.
وقال الحصيني في توقعاته عن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة :” طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1442/4/25هـ إلى السبت1442/4/27هـ أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.. أكشتوا واحتاطوا”.
وتابع : في الأماكن المفتوحة البسوا ملابس شتوية ثقيلة خاصة في الرياض والقصيم ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية الشرقية والمدينة المنورة فيما يكون الطقس شتوي متوسط ليلاً”.
حالة الطقس نهاية الأسبوع
توقع مركز طقس العرب أن تتأثر أجواء السعودية بمرتفع جوي خلال الأيام القادمة، لكن بوجه عام سيكون طقس السعودية مستقراً وخريفياً لطيفاً في أغلب المناطق نهاراً وبارداً ليلاً.
زخات متفرقة من الأمطار
وتوقع المركز أن يبقى الطقس خريفياً لطيفاً إلى مائل للبرودة في أغلب المناطق، في حين يكون معتدلاً إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة وغرب الحجاز ومناطق تهامة.
وتستمر الأجواء مستقرة ومشمسة في أغلب مناطق شمال ووسط وغرب وشرق المملكة، في حين يُحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات العصر وأجزاء من سواحل جازان.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام على شرق ووسط المملكة، في حين تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة في جنوب وشمال غرب البلاد بينما تكون شمالية غربية على سواحل البحر الأحمر.
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