مرتفع جوي يسيطر على أجواء السعودية خلال أيام

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع مركز طقس العرب أن تتأثر أجواء السعودية بمرتفع جوي خلال الأيام القادمة، لكن بوجه عام سيكون طقس السعودية مستقراً وخريفياً لطيفاً في أغلب المناطق نهاراً وبارداً ليلاً.

زخات متفرقة من الأمطار

وتوقع المركز أن يبقى الطقس خريفياً لطيفاً إلى مائل للبرودة في أغلب المناطق، في حين يكون معتدلاً إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة وغرب الحجاز ومناطق تهامة.

وتستمر الأجواء مستقرة ومشمسة في أغلب مناطق شمال ووسط وغرب وشرق المملكة، في حين يُحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات العصر وأجزاء من سواحل جازان.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام على شرق ووسط المملكة، في حين تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة في جنوب وشمال غرب البلاد بينما تكون شمالية غربية على سواحل البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .