عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستقرام 

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

سجل Down Detector المتتبع لانقطاع المواقع عبر الإنترنت آلاف الشكاوى بشأن توقف تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستقرام عن العمل بعد الساعة 10 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة (1 مساءً بتوقيت السعودية)، في مناطق مختلفة حول العالم.

ويبدو أن معظم المشكلات تتعلق بـ تطبيقي ماسنجر وإنستقرام التابعين، وقال المتضررون إنهم لا يمكنهم تلقي أي رسائل ولا يستطيع البعض حتى تسجيل الدخول.

وتوافد المستخدمون على موقع التدوينات القصيرة تويتر للشكوى من انقطاع الخدمة، حيث كتب أحدهم: هل ماسنجر معطل عندي فقط أم هناك شكاوى أخرى؟

وقال آخر: لا يمكنني حتى الوصول إلى معظم حساباتي وتظهر لي رسالة بأن حسابي غير متوفر، هذا أمر سيئ لأن عملي متوقف.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، لم تعلق الشركة على العطل الذي أصاب تطبيقي إنستقرام وماسنجر.

ويُذكر أن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية قد أقامت دعاوى قضائية ضد فيسبوك، أمس الأربعاء، واتهمتها بانتهاك قانون منع الاحتكار، ما قد يفرض تقسيمها.



