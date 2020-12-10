حساب المواطن يوضح حل مشكلة الصرف تحت الإجراء

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على ما يجب على المستفيد القيام به إذا كانت حالة الدفعة لا تزال تحت الإجراء وذلك بالتزامن مع صرف الدفعة 37 من الدعم للمستفيدين اليوم الخميس.

وردت خدمة المستفيدين على مستفيد الدفعة لديه لا تزال تحت الإجراء بالقول : إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر، الرجاء مراجعة البنك والتأكد من أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

مبلغ حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل الدفعة 37

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



