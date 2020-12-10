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تنبيه من أمطار جازان تستمر حتى الـ9 مساء
مصحوبة برياح سطحية نشطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات الدير بني مالك ، والريث ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.
حالة الطقس اليوم
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
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