شكرا لمتابعة خبر عن تطورات شهدتها المملكة بشأن "حقوق الإنسان" في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استعرضت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، أبرز التطورات المدعمة لحقوق الإنسان في المملكة خلال 2020، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز هذه التطورات في إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل "الإعدام" تعزيراً على الأحداث.
كما شملت أيضا تصنيف المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة في تقرير البنك الدولي.
وأضافت أن المملكةة تحرص على أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز.
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