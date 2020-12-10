شكرا لمتابعة خبر عن العثور على جثث وعلان ملقاه على صخور بحوطة بني تميم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت منطقة محمية الوعول بحوطة بني تميم العثور على جثث وعلان ملقاه على الصخور.
وكان مقطع فيديو قد رصد 3 وعلان تركض في المحمية، ثم اختفت بعد ذلك عن الأنظار.
وأظهر مقطع فيديو آخر جثث 3 وعلان ملطخة بالدماء، وملقاه على الصخور، فيما لم يوضح الفيديو سبب وفاتها.
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