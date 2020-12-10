شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع التورمات الناتجة عن تطعيم الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة اليوم الخميس الطريقة الصحيحة للتعامل مع التورمات الناتجة عن تطعيم الأطفال .

وطمأنات وزارة الصحة الأمهات حول تلك التورمات أو الآلام ، مؤكدة أنها طبيعية وتزول تلقائياً في غضون 48 ساعة من وقت التطعيم .

وأشارت إلى أنه يمكن عمل كمادات باردة على مكان التطعيم لإزالة الآلام أو التورمات كما يمكن إعطاء مسكن أو خافض للحرارة عند اللزوم ويُمنع أي إجراءات أخرى مع الطفل .