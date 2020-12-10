شكرا لمتابعة خبر عن شروط يجب توافرها لنقل العامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشروط الواجب توافرها حتى يتمكن العامل من النقل من المنشأة دون الحصول على موافقةمن صاحب العمل الحالي.

وأضافت أن تحقيق ذلك يتطلب أن تكون الرخصة منتهية أو وفقًا لأحد الحالات المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة التنفيذية.

وأشارت إلى وجود شرط آخر حتى يتمكن العامل من النقل وهي أن تكون إقامة العامل منتهية.