شكرا لمتابعة خبر عن منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرعهم بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه " 10 مرات" . صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه " 10 مرات" . وفيما يلي أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية وهم : خالد مصطفى محمد سلطان ، محمد سالي جاميري حسن ، عاصم أحمد حجازي ، محمد عبدالله عبدالكريم عيسى ، جوي لاورينس رييس تولوسا ، عصام اسعد عبدالملك ، منصور عبدالرؤف منصور عرابي ، سمير محمد خالد الشعار ، معاذ محمد حشيشو ، ديمة مهدي إبراهيم يانس ، نبيه منصور اوغلوي ، خضر أحمد عبدربه قصول ، اوس رجب سعيد شهوان ، موسى عفيف أحمد سعيد .

كانت هذه تفاصيل خبر منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 14 مقيماً لقاء تبرعهم بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.