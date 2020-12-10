شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يدشن مشروعات تنموية في الدرب ومركز الشقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشفت إمارة منطقة جازان عن أبرز ما سيقوم به أمير المنطقة خلال جولاته التس سيقوم بها اليوم ويوم غد، الجمعة.

وأوضحت أن الأمير محمد بن ناصر سيتفقد محافظة الدرب ومركز الشقيق خلال جولاته في الساعات القادمة.

كما ستشمل جولاته تدشين ووضع حجر الأساس لمشروعات تنموية بأكثر 329 مليون ريال.