شكرا لمتابعة خبر عن تحديد الكمية المسموح حملها من مياه زمزم على طائرة "الخطوط السعودية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نوهت شركة الخطوط الجوية السعودية، بالكمية المسموح حملها من مياه زمزم إلى طائرتها.
وذكرت أنه يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة الـ5 ليتر،أما إذا جلب الراكب أكثر من عبوة فيتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه.
ودعت الشركة إلى الإطلاع على إرشادات واشتراطات السفر من خلال زيارة الرابط التالي : أضغط هنا
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