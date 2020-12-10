شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": مرتفع جوي يخيم فوق أجواء المملكة حتى الإثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية ، استقرار حالة الطقس اليوم الخميس .

وقال " المسند " أن هناك استقرار جوي عام في عناصر الطقس اليوم ، وما زال المرتفع الجوي H ، الطارد للمنخفضات الجوية وحالات عدم الإستقرار يخيم فوق أجواء المملكة حتى يوم الإثنين القام .

وأوضح " المسند " أنه من خصائص المرتفع الجوي H ، السماء الزرقاء الصافية ، والأجواء الباردة .