شكرا لمتابعة خبر عن هيئة تقويم التعليم تلغي الاختبارات المتصلة السابقة للمعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شرعت هيئة تقويم التعليم والتدريب في إلغاء الاختبارات المتصلة السابقة للمعلمين التي اجتازوها في فترة سابقة وجرى على إثرها تعيينهم.

وبررت الهيئة قرارها، وفقا لـ"الوطن"، أن هذه الاختبارات كانت متصلة، وأن من اجتاز الاختبار بطريقة منفصلة هو من يستحق الرخصة.

ومن جهتهم، فقد أكد معلمون ممن اجتازوا الاختبارات المتصلة أنهم وجدوا عند دخولهم للموقع أن عليهم إعادة الاختبار كون أن الاختبار متصل، مضيفين أن الهيئة قررت منح الرخصة لمن اجتاز الاختبار بطريقة منفصلة.