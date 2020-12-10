اتفاق الرياض.. المجلس الانتقالي يُشيد بالسعودية: نحن شركاء استراتيجيون

أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي اليمني نزار هيثم، أن السعودية بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة الإرهاب والتطرف محليًا ودوليًا، وذلك بعد إعلان قوات تحالف دعم الشرعية باليمن استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي إن المجلس الانتقالي شريك استراتيجي فعّال لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وفقًا للعربية.

وأعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، اعتبارًا من اليوم.

وأكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي.

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