السعودية اليوم / أمانة عسير تخضع ١٠٠ مشروع خدمي لمقاييس فحص الجودة



أبها 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

ألزمت أمانة منطقة عسير مقاولي 100 مشروع خدمي في جميع محافظات المنطقة بإجراء كافة الاختبارات اللازمة لضبط الجودة عبر مختبر الأمانة، وذلك من خلال "قسم المواد" الذي يحدد مقاييس جودة الإسفلت والتربة والخرسانة المستخدمة في المشروعات المنفذة وإجراء البحوث التي تتعلق بالمواد المستخدمة .

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها تحرص على جودة المشروعات المنفذة من خلالها فحص عينات عشوائية من المواد المستخدمة في التنفيذ مثل الخرسانة المسلحة والأسفلت والتربة عبر أجهزة دقيقة ، مشيرًا إلى أن دور المختبر يكمن في التنسيق ما بين الجهة المشرفة والجهة المنفذة، وذلك بعد إشعار الجهتين للمختبر من أن هناك مشروع منفذ يتطلب إجراء الاختبارات المطلوبة قبل استلامه من الجهة المشرفة، حيث يتم تحديد المطلوب من العينات ثم الشخوص على مواقع المشروعات المراد استلامها وأخذ العينات منه ثم ترقيمها وتوجيهها للمختبر لإجراء الاختبارات اللازمة، وبعدها يتم إظهار النتائج لمطابقة المواصفات الفنية والتصميمية المعتمدة من عدمها.

من جهته، أشار مدير عام الجودة الشاملة بالأمانة المهندس عبدالعزيز السريعي أنه تم إنجاز 3773 عينةً لـ 100 مشروع في كافة محافظات المنطقة، وذلك من خلال توجه الأمانة في تطبيق معايير الجودة على كافة المشروعات التابعة لها.

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14:26ت م

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