السعودية اليوم / الجمعية السعودية لعلوم العمران تنظم لقاءً تعريفياً للجهات الحكومية



مكة المكرمة 25 ربيع الاخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م واس

نظَّمت الجمعية

وأشاد أمين العاصمة المقدسة بالجهود التي بذلتها القطاعات جميع خلال جائحة "كورونا" لافتاً إلى أهم الإنجازات الميدانية في أعمال تعقيم الشوارع ومكافحة الفيروس والأعمال التطوعية وتقديم الخدمات الميدانية للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أشار نائب رئيس الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس خالد فدا إلى ارتباط الجائحة بالعمران من خلال عدة مبادرات تهدف لها الجمعية، منها مبادرة تكوين الحي النموذجي في مكة المكرمة من خلال تجربة الجائحة بإيجابياتها وسلبياتها على مستوى الأحياء خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتشغيل طرق وشوارع المدينة والاستفادة المثلى من جميع التجارب الميدانية لإدارة الأزمات.

// انتهى //

14:08ت م

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مكة المكرمة 25 ربيع الاخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م واسنظَّمت الجمعية السعودية لعلوم العمران بمكة المكرمة "أمس" لقاءً تعريفياً للجهات الحكومية والتطوعية لإبراز جهودهم المبذولة للتصدي لجائحة كورونا التي تعكس النتائج المطمئنة في انخفاض عدد الحالات في المملكة، وذلك بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة والجهات التطوعية.وأشاد أمين العاصمة المقدسة بالجهود التي بذلتها القطاعات جميع خلال جائحة "كورونا" لافتاً إلى أهم الإنجازات الميدانية في أعمال تعقيم الشوارع ومكافحة الفيروس والأعمال التطوعية وتقديم الخدمات الميدانية للمواطنين والمقيمين.من جانبه أشار نائب رئيس الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس خالد فدا إلى ارتباط الجائحة بالعمران من خلال عدة مبادرات تهدف لها الجمعية، منها مبادرة تكوين الحي النموذجي في مكة المكرمة من خلال تجربة الجائحة بإيجابياتها وسلبياتها على مستوى الأحياء خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتشغيل طرق وشوارع المدينة والاستفادة المثلى من جميع التجارب الميدانية لإدارة الأزمات.// انتهى //14:08ت م0062

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