السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 35 طنًا من السلال الغذائية لنازحي محافظة صعدة في مأرب



مأرب 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 35 طنًا و524 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,992 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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14:00ت م

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