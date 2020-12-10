تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

الخميس 10 ديسمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بضغط من عمليات البيع المكثفة التي شهدتها خلال الجلسة السابقة.



يأتي ذلك بسبب استمرار الضبابية فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1835.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5% أمس الأربعاء. واستقر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولار.

وقال لاكلان شو رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى بنك أستراليا الوطني "واجه الذهب صعوبات بسبب إحباط الأسواق من عدم قدرة النواب في الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مالي كانت تتوقعه".

وأضاف "قد نشهد تغيرا في النظام بأسواق الذهب في ظل ضعف ارتباطها بالعائدات الحقيقية، بسبب استمرار اتجاه المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة مما يخلق آفاق زاخرة بالتحديات للملاذات الآمنة مثل الذهب".

وينتظر المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية المقرر صدوره الساعة 1245 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن يكشف عن إجراءات تحفيز نقدي جديدة، كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية المقرر أن تصدر في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 23.79 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 999.21 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2283.73 دولار.