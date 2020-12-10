السعودية | المتحدث باسم المجلس الانتقالي في اليمن: المملكة بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة الإرهاب والتطرف محلياً ودولياً

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

بعدما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض في البلاد اعتباراً من اليوم، موضحاً أيضاً استيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، شدد المتحدث باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم، على أن المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة الإرهاب والتطرف محلياً ودولياً.

وأضاف أن المجلس الانتقالي شريك استراتيجي فعّال لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكان التحالف قد أعلن عن توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحكومة اليمنية سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

حكومة بـ 24 وزيراً

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض”، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد “24” وزيراً ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

كما أضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

إلى ذلك، اختتم المصدر تصريحه قائلاً إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.