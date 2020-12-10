شكرا لقرائتكم خبر عن الباشا رئيساً للجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي و"النقبي" نائباً والان نبدء بالتفاصيل

فاز عضو البرلمان العربي النائب علوي الباشا برئاسة لجنة حقوق الإنسان الفرعية في البرلمان العربي المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والتي أعيد تشكيلها في أول اجتماع لها عقب الجلسة الإجرائية، كما فازت النائبة شذى سعيد النقبي بمنصب نائب رئيس اللجنة.

وأوضح البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن اللجنة بتشكيلها الجديد تسعى وفق خطة استراتيجية واضحة إلى المساهمة في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، من خلال متابعة الأوضاع والتطورات والمستجدات على مختلف المستويات، كما تحرص على مراجعة وتقييم التشريعات العربية من أجل العمل على تطويرها.

بدوره، أعرب النائب علوي الباشا، في تصريح له عقب فوزه عن سعادته بالثقة التي حاز عليها من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مؤكدًا حرصه خلال المرحلة المقبلة على تطوير جهود اللجنة بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وشدد على أن البرلمان العربي تحت قيادة رئيسه عادل العسومي، يشهد طفره نوعية في التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات، حيث يسعى البرلمان ليكون أكثر قربًا من الشارع العربي ونبضه الذي يولد الأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين جودة الحياة العامة وبناء المنظومة التي تُعزز الاستقرار والتنمية والتطوير، وهي موضوعات سيعمل البرلمان العربي على ترجمتها إلى تشريعات واستراتيجيات، بهدف المساهمة في تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

من جانبها، أكدت النائبة شذى سعيد النقبي، تطلع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي بتشكيلها الجديد لتحقيق وتضافر الجهود مع الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية وجامعة الدول العربية وذلك من أجل المساهمة بفاعلية في تطوير حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي ودعم مسيرة التقدم والتنمية التي تحدث في ظل قيادة عربية حكيمة تؤمن بحقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في مختلف مجالات الحياة.