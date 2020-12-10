شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مخالفة كورونا في أسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الأمانة برفع 7453 طنا من النفايات، وأزالت 4078 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9412 من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 757 موقعاً، باستخدام 148754 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.
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