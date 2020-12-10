اخبار السعوديه

القتل حداً لزوجة ومقيم قتلا الزوج بآلة صلبة 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لزوجة ومقيم قتلا الزوج بآلة صلبة  والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل حداً بجانيين في مدينة بريدة ، حيث أقدم / صاردار عبدالله الموسى - سوري الجنسية - وبمشاركة ومساعدة / فادية بنت حسن بن توفيق القلاع - سعودية الجنسية - على قتل / إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن - سعودي الجنسية - زوج الجانية ، وذلك بضربه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه بعد التخطيط المسبق والتنسيق معها على التخلص من زوجها .

و تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه .

كانت هذه تفاصيل خبر القتل حداً لزوجة ومقيم قتلا الزوج بآلة صلبة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"