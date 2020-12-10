بالفيديو هيئة عقارات الدولة توضح شروط وموعد تقديم طلبات تملك العقارات

مع بدء العد التنازلي لاستقبال طلبات المواطنين للتقديم على تملك العقارات، وجه حمزة العسكر، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدعوة للمواطنين للاستعداد وتجهيز كافة المستندات المطلوبة لتسجيل طلباتهم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي من المنتظر أن يتم إطلاقها في اليوم الخامس من شهر جمادى الأول، الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وبين “عسكر” من خلال كلمته التي جرت في بث مباشر عرضه برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية أن كل من ينطبق عليه شروط التملك يمكنه الدخول على المنصة فور انطلاقها لتقديم الطلب بعد أن يستوفي كافة الشروط.

شروط التقديم على طلبات تملك العقارات

ويمكن إيجاز الشروط التي بينها نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يلي:-