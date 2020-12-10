بيان هام من الجمارك السعودية للقادمين إلى المملكة منعًا للمساءلة…

أصدرت المديرية العام للجمارك السعودية، بيانًا هامًا للقادمين من الخارج إلى المملكة، شددت فيه على أهمية الإقرار عند القدوم إلى المملكة إذا كان لدى الشخص أكثر من 200 سيجارة، وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، إن عدم الإقرار يعرض الشخص للمساءلة القانونية والغرامة، خاصةً وأنه إجراء إلزامي به مادة أساسية تتعلق بهذا القانون، مع توقيع عقوبات فورية على المخالفين من جميع الجنسيات.

المادة الخاص بالقانون

وأوضحت الجمارك السعودية،، بأن المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي م/٢٠، بتاريخ 5/ 2/ 1439هـ.، تتضمن أنه على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وعقوبات على المخالفين

كما أشارت الجمارك السعودية، بتوقيع عقوبات على المخالفين وفق مواد الإقرار عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم وذلك استنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد، من بينها سحب 25% من قيمة المضبوطات في المرة الأولى، و50% من قيمة المضبوطات أيضًُا في المرة الثانية، وللحصول على التفاصيل الكاملة ومواد القانون والعقوبات الخاصة بذلك، يمكن ذلك من خلال الموقع الرسمي للجمارك على الرابط التالي: https://www.customs.gov.sa/ar/edeclare.