تركي آل الشيخ يعلن عن حدث هام تاريخي تشهده المملكة في رأس السنة

في إطار الاستعدادات الكبرى التي تُجريها المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ، من اجل الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة 2021 خلال الأيام المقبلة، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا المستجد، كشف آل الشيخ عن حدث هاتم تنظره المملكة هو الأول من نوعه، تزامنًا مع ترتيب عدد من الفعاليات الكبرى التي ستشهدها عدة مناطق سياحية بالعاصمة الرياض والمدن الأخرى، بمشاركة المواطنين والمقيمين.

فعالية أواسيس الرياض

وأعلن تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغرى، عن توقيع فعالية أواسيس الرياض مع شركاء الهيئة العالمية وسيفن وروتانا، لافتًا إلى أن هذه تعتبر أولى الأفكار التي تم التوصل إليها في مبادرة أفكار الترفيه FireFlexed biceps والخاصة بتكون منطقة ترفيهية راقية ومميزة على رأس السنة، وتستمر في السنة الجديدة مع مراعاة الشروط الصحية والاحترازية، مردفًا “في انتظار باقي الـ19 فكرة”.

فعاليات مستمرة ومهرجانات فنية

كانت المملكة العربية السعودية قد شهدت العديد من الفعاليات الكبرى والألعاب الترفيهية والمناسبات العالمية، خلال احتفالاتها باليوم الوطني التسعين في سبتمبر الماضي، ووعدت هيئة الترفيه بإقامة العديد من المهرجانات الكبرى بمشاركة كوكبة من نجوم الفن العربي والسعودي، تزامنًا مع إطلاق عدد من الفعاليات الأخرى الترفيهية في بعض المحافظات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.